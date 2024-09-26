Galatasaray, PAOK'u 3-1 Yenerek Avrupa'da Öne Çıktı

Galatasaray, PAOK Maçını Değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, Galatasaray karşısında 3-1'lik mağlubiyet alan Yunanistan temsilcisi PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Razvan Lucescu'nun Açıklamaları

İstanbul'da, RAMS Park’ta gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rumen teknik adam, "Kaliteli ve baskılı oynayan bir takım ile mücadele ettik. İlk yarıdaki pozisyonlarımızı daha iyi değerlendirmeliydik. Eğer bu fırsatları değerlendirseydik, buradan daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdik." dedi.

Tecrübe Kazanmanın Önemi

Lucescu, "Kolay pozisyonları kaçırarak Galatasaray'a güç verdik. Daha baskılı oynayabilseydik mücadele bizim için farklı olabilirdi. Bu tür maçlar, bize önemli deneyimler kazandıracaktır ve kesinlikle Yunanistan Ligi'nde faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray ile Rövanş İsteği

Lucescu, gelecekte Galatasaray ile kendi evlerinde bir rövanş maçı oynamak istediğini belirterek, "Galatasaray iyi bir takım. Onlarla sahamızda oynayıp daha farklı bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Form Durumu

55 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Galatasaray şu anda kendine güvenen bir ekip. Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra öz güvenleri yükseldi. Bu çok kolay bir maç değildi ve iyi fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik." diyerek sözlerini tamamladı.