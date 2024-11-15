Galatasaray, Paralimpik Şampiyon Umut Ünlü ile Anlaştı

Galatasaray, Paralimpik Şampiyonu Umut Ünlü’yü Kadrosuna Katıyor

Galatasaray Kulübü, paralimpik şampiyonu milli yüzücü Umut Ünlü ile önemli bir anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi açıklamasında, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında 50 ve 200 metre serbest kategorilerinde altın madalya kazanarak tarih yazan Umut Ünlü'nün kariyerine Galatasaray'da devam edeceğini duyurdu.

İmza Töreni ve Duygular

Umut Ünlü için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bir imza töreni düzenlendi. Törene katılan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Umut’un kulübe olan bağlılığına dikkat çekti. Ünlü, imza töreninin ardından Galatasaray müzesini de ziyaret ederek, tarihi başarılarıyla duygulu anlar yaşadı.

Umut Ünlü'nden Açıklamalar

İmza töreninin ardından GSTV’ye açıklamalarda bulunan Umut Ünlü, “Bu şanlı kulübün bir sporcusu olmaktan çok mutluyum. Benim çocukluk hayalimdi. Bu spora başlamadan önce antrenörümle Duran Arslan, 'Bir gün Galatasaray'da oynayabilir miyim?' diye konuşuyorduk. Bugün bu noktaya geldiğim için ona çok teşekkür ederim. Kulübüm ve ülkem adına büyük başarılar elde edeceğim. Bunun için çok çalışıp mücadele edeceğim. Galatasaray benim çocukluk aşkım.” ifadelerini kullandı.

Bora Bahçetepe’nin Değerlendirmesi

Yönetici Bora Bahçetepe ise Umut’un Galatasaray ile olan gönül bağını vurgulayarak, “Olimpiyat öncesinde konsantrasyon kaybı olmaması için sessiz kaldık. Onu gururla izledik. Madalyaları alınca artık onu gönül bağının olduğu yere getirme vakti geldi. Kendisiyle gurur duymaya devam edeceğiz. Ailemize katıldığı için çok mutluyuz.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.