Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı İki Yeni İsimle Güçleniyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Yeni İsimlerle Güçleniyor
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna iki yeni oyuncu ekledi.
Yeni İsimler: Maria Catalina Usme Pineda ve Ecem Cumert
Kulübün resmi açıklamasında, Kolombiyalı yetenek Maria Catalina Usme Pineda ile Türk futbolcu Ecem Cumert'in transferlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Sarı-kırmızılıların Hedefi Süreklilik
Geçtiğimiz sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, yeni transferlerle bu başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.