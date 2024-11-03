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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı Forvet Sabastine'i Transfer Etti

Galatasaray Petrol Ofisi, 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Sabastine'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:09
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı Forvet Sabastine'i Transfer Etti

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na Yeni İsim

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu güçlendirmek için Nijeryalı forvet Flourish Chioma Sabastine ile anlaşma sağladı.

Transfer Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı duyuruya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Önceki Takımları

Sabastine, kariyeri süresince Unnich FA, Bayelsa Queens ve Reims takımlarında mücadele etti. Bu transfer, Galatasaray Petrol Ofisi’nin kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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