Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı Forvet Sabastine'i Transfer Etti

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na Yeni İsim
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu güçlendirmek için Nijeryalı forvet Flourish Chioma Sabastine ile anlaşma sağladı.
Transfer Detayları
Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı duyuruya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Önceki Takımları
Sabastine, kariyeri süresince Unnich FA, Bayelsa Queens ve Reims takımlarında mücadele etti. Bu transfer, Galatasaray Petrol Ofisi’nin kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.