Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Üç Yeni Oyuncu ile Güçleniyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın Yenilikleri

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu üç yeni futbolcuyla güçlendirdi. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, takıma katılan oyuncular arasında başarılı Çek forvet Andrea Staskova, Türk milli futbolcu İrem Eren ve Amerikalı defans oyuncusu Jazmin Wardlow yer alıyor.

Yeni İsimlerle Hedef Belirlendi

Her bir oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalanarak yapılan bu transfer hamlesi, takımın hedeflerini daha da yükseltmeyi amaçlıyor. Geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşamış olan Galatasaray Petrol Ofisi, bu sezon da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Yeni oyuncularla birlikte, takımın performansında artış bekleniyor ve taraftarlar, bu güçlenmiş kadronun ligdeki mücadelede göstereceği başarıları sabırsızlıkla bekliyor.