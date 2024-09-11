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Galatasaray Petrol Ofisi'nden Tarihi Başlangıç: 11-0

Galatasaray Petrol Ofisi, sezonun açılış maçında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 11-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:38
Galatasaray Petrol Ofisi'nden Tarihi Başlangıç: 11-0

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Farklı Zaferi

Sarı-kırmızılı kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Çekmeköy Bilgidoğa'ya Karşı Müthiş Performans

Ömerli Stadı'nda gerçekleştirilen açılış maçında Galatasaray Petrol Ofisi, karşılaşmayı 11-0'lık etkileyici bir skorla tamamladı.

Gol Sevinçleri

Galatasaray Petrol Ofisi'nin gollerini şu isimler kaydetti:

  • Ebru Topçu - 3 Gol
  • Catalina Usme - 2 Gol
  • Malado Diallo - 2 Gol
  • Nazlıcan Parlak - 2 Gol
  • Berra Pekgöz - 1 Gol
  • Arzu Akkurt - 1 Gol

Bu etkileyici sonuçla Galatasaray Petrol Ofisi, ligdeki iddiasını da gözler önüne sermiş oldu.

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