Galatasaray Petrol Ofisi'nden Tarihi Başlangıç: 11-0

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Farklı Zaferi
Sarı-kırmızılı kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
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Ömerli Stadı'nda gerçekleştirilen açılış maçında Galatasaray Petrol Ofisi, karşılaşmayı 11-0'lık etkileyici bir skorla tamamladı.
Gol Sevinçleri
Galatasaray Petrol Ofisi'nin gollerini şu isimler kaydetti:
- Ebru Topçu - 3 Gol
- Catalina Usme - 2 Gol
- Malado Diallo - 2 Gol
- Nazlıcan Parlak - 2 Gol
- Berra Pekgöz - 1 Gol
- Arzu Akkurt - 1 Gol
Bu etkileyici sonuçla Galatasaray Petrol Ofisi, ligdeki iddiasını da gözler önüne sermiş oldu.