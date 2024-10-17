Galatasaray Petrol Ofisi-Roma Maçının Ardından

Galatasaray Petrol Ofisi Teknik Direktörü Metin Ülgen, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü rakibi Roma'ya 6-1 yenilmenin ardından konuştu. Ülgen, "İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" ifadelerini kullandı.

Deneyim Eksikliği

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ülgen, grup aşamasındaki 3 takımın da Avrupa'da deneyim sahibi olduğunu vurguladı. "Rakiplerimiz tempolu ve temaslı bir oyun sergiliyorlar. Kendi sahamızda biraz açık oynadığımızda, bu fark skora yansıdı. Bireysel hatalar da olunca sonuç farklı gerçekleşti" dedi.

Şampiyonlar Ligi Tecrübesi

Ülgen, Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli bir yer olduğunu belirterek, "İleride şampiyon olursak, seneye daha farklı bir performans sergileyebiliriz. Ancak burada mutlaka tecrübe edinmeliyiz. İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" açıklamasında bulundu.

Roma'nın Başarısı

Roma Teknik Direktörü Alessandro Spugna, Galatasaray Petrol Ofisi karşısında elde ettikleri 6-1'lik zaferin ardından, "Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu maçta 90 dakika boyunca iyi performans sergiledik ve 6 golden fazlasını da atabilirdik" dedi. Ayrıca, Galatasaray için tecrübe kazandıklarını ifade ederek, "Zor bir gruba denk geldiler, iyi oyunculara sahipler. Ama her şey hâlâ mümkün" şeklinde konuştu.