Galatasaray Petrol Ofisi, Roma'ya Konuk Oluyor: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Maçı Yarın

Galatasaray Petrol Ofisi, Roma'ya Konuk Oluyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, Tre Fontane Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak ve Hollandalı hakem Shona Shukrula tarafından yönetilecek.

Grup Durumu

A Grubu'nda oynadığı tüm maçları kaybeden Galatasaray Petrol Ofisi, henüz puan kazanamadan sıralamada son basamakta yer alıyor. Öte yandan, Roma ise son 3 maçından yenilgiyle ayrılmasına rağmen 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor.