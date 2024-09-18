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Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag'ı Ağırlıyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Slavia Prag ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:48
Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag'ı Ağırlıyor

Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag ile Karşılaşıyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımını ağırlayacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli mücadele, takımlar açısından büyük bir önem taşıyor.

Rövanş Maçı

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı ise 25 Eylül Çarşamba günü Çekya'da gerçekleştirilecek. Tur atlayan ekip, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma şansı bulacak.

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