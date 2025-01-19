Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 4-0 Yenerek İkinci Haftada Fark Yaratıyor

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:28
Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 4-0 Yenerek İkinci Haftada Fark Yaratıyor

Galatasaray Petrol Ofisi'nden Rekor Galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. hafta erteleme maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü etkileyici bir skorla 4-0 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip, maça hızlı başladı.

İlk Yarıda İki Gol

Karşılaşmanın ilk yarısında 6. dakikada Kristina Bakarandze ve 8. dakikada Arzu Karabulut'un golleriyle sarı-kırmızılılar, 2-0'lık bir üstünlük sağladı. Düşük tempoda geçse de Galatasaray Petrol Ofisi, net fırsatlar yakalayarak rakibini baskı altında tuttu.

Son Dakikalarda Farkı Açtılar

İkinci yarıda kontrolü elinde tutan Galatasaray, 90+2. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ile farkı 3’e çıkardı. Ardından 90+5. dakikada Catalina Usme ile son golü atarak müsabakayı 4-0'a taşıdı.

Puan Durumu ve İstatistikler

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 22'ye çıkararak ligde 6. sıraya yükseldi. Ünye Kadın Spor Kulübü ise 11 puan ile 11. sırada kalmaya devam etti.

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