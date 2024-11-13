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Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg'a 5-0 Yenildi: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a 5-0 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:52
Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg'a 5-0 Yenildi: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Zor Gündem

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında, Wolfsburg karşısında sahasında 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuçla Galatasaray, üçüncü maçında da puan elde edemedi.

Maç Özeti

Karşılaşmanın ilk golü, 24. dakikada Wolfsburg'dan geldi. Huth'un köşe atışı sonrası arka direğe hareketlenen Wedemeyer, topu kafayla ağlara gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

İkinci gol, 63. dakikada geldi. Minge’nin ceza yayı gerisinden sert şutu üst direkten döndü, sonrasında Blomqvist altıpas gerisinden topu filelerle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada fark 3'e çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Endemann'ın pasında Blomqvist, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla skoru 0-3'e taşıdı.

Maçın sonunda, 90+6. dakikada Blomqvist bir kez daha sahneye çıktı ve Endemann'ın asistinde köşeye şutunu göndererek durumu 0-4 yaptı. 90+7. dakikada Endemann, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla son skoru 0-5 olarak belirledi.

Next Match

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alırken 3 puana yükseldi. İki takım, grubun 4. haftasında, 20 Kasım Çarşamba günü Almanya'da karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele, Wolfsburg Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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