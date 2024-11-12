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Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg Maçına Hazır: Metin Ülgen Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Petrol Ofisi teknik direktörü Metin Ülgen, Wolfsburg maçında güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:31
Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg Maçına Hazır: Metin Ülgen Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg Maçına Hazır

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek olan Galatasaray Petrol Ofisi, teknik direktörü Metin Ülgen ile zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Ülgen, rakiplerinin güçlü kadrosuna dikkat çekerek, mücadelelerinin kolay olmayacağını ifade etti.

Rakip Hakkında Değerlendirmeler

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülgen, "Rakibimiz dünya devi. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Türk futboluyla Avrupa futbolu arasındaki farka sahip bir ekip. Var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. Ayrıca, hazırlıklarını tamamladıklarını ve oyuncularının Avrupa futboluna uyum sağlamakta zorlandıklarını belirtti.

Zorlu Bir Periyottan Geçiyoruz

Ülgen, “Zor maçlardan geçiyoruz ve sık maç oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarı elde ettik, ancak bu süreç ligde de zorluklara neden oldu” şeklinde konuştu. Oyuncularının yorgunluğuna da dikkat çeken teknik direktör, dinlendirilmesi gereken oyuncular olduğunu vurguladı.

Emine Ecem Esen'in Değerlendirmeleri

Sarı-kırmızılı futbolcu Emine Ecem Esen, rakiplerinin dünya futbolundaki konumunu bildiklerini ve antrenmanlarda gereken çalışmaları yaptıklarını belirtti. "Zorlu bir periyottayız. Üç günde bir maç oynuyoruz, bu bizim için kolay değil. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu düzeyde tecrübe sahibiyiz" dedi.

Hazırlıklar Tamamlandı

Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg karşılaşması öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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