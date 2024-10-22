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Galatasaray, Promitheas ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas'a konuk oluyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:09
Galatasaray, Promitheas ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Galatasaray, Yunanistan'da Sahne Alıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray, yarın Yunan temsilcisi Promitheas ile karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Yunanistan’ın Patras şehrinde bulunan Dimitris Tofalos Arena'da oynanacak. Müsabakanın başlama saati ise TSİ 19.30.

Takım Performansları

Her iki ekip de gruptaki ilk iki karşılaşmasında birer galibiyet ve birer mağlubiyet alarak, dengeli bir performans ortaya koydu. Bu zorlu mücadele, her iki takım açısından kritik bir öneme sahip olacak.

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