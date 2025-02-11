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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Polonyalı futbolcu Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 00:22
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Frankowski ile Anlaştı

Galatasaray, Fransa'nın Lens takımında forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Anlaşmanın Detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi için Lens ile anlaşıldığı belirtildi. Anlaşma gereği, Lens'e 1 milyon avro geçici transfer bedeli ödenecek.

Finansal Bilgiler

Frankowski'nin sezonun kalan kısmında alacağı ücret ise 900 bin avro olarak açıklandı. Eğer Galatasaray, 7 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanırsa, Polonyalı futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Bu durumda Frankowski, 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için 1 milyon 700'er bin avro garanti ücret alacak.

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