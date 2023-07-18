Galatasaray PSG'de forma giyen oyuncuyu Aslan kadrosuna aldı

2023-2024 Süper Lig sezonu için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Lenadro Paredes transferini açıkladı. Mauro İcardi ile her konu üzerinde anlaşmaya varan sarı kırmızılı takım bonservis için PSG'ye 10 milyon euro ödeme yapacak. Lig de en fazla kazanan isim olarak kayıtlara geçti.





YENİ İSİM GALATASARAY'DA

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için büyük transferler yapan Galatasaray, PSG forması giyen Leandro Paredes ile el sıkıştı. Erden Timur, yoğun pazarlık yapması sonrasında anlaşmaya varılarak başarılı isim İstanbul'da ev bakmaya başladığı bilgisi geldi. 4 yıllık sözleşme imzalanması tahminler arasında olurken Paredes, Galataraday'dan senelik 2.5 milyon euro kazanacak.