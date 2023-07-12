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Galatasaray resmen turnayı gözünden vurdu! 231 gollü yıldızı renklerine bağlıyor!

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Galatasaray resmen turnayı gözünden vurdu! 231 gollü yıldızı renklerine bağlıyor!
Galatasaraydan transfer hamlesi....

CİMBOMDAN SÜPER HAMLE!

Galatasaraya yeni bir golcü geliyor. Forvet oyuncusu şuan olmayan Galatasaray yeni bir hamle yaptı. Resmen gol makinası olan o futbolcuyu bünyesine kattı. İşte detaylar…

FUTBOLCU

Kariyeri boyunca 231 gol 85 asist yapan Fransız futbolcu için resmen bir servet ödeyecek. Cimbom’un almak istediği futbolcu için ise resmen servet ödeyeceği konuşuluyor.

Galatasaray transfer sözleşmelerinde gaza bastı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fransız golcü büyük ihtimal ile Galatasaray formasını terletecek. Golcü için ise şimdiden bir bütçe ayırıldığı konuşulanlar arasında.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray ve Lacazette arasındaki görüşmeler olumlu olduğu belirtildi. Yakın zamanda ise transfer gerçekleşecek.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transfer sürecinde ilk önce , 32 yaşındaki Fransız golcünün menajeriyle temasa geçildi. Menajer görüşmeleri olumlu geçerken Galatasaray, Fransız kulübü Lyon ile resmi temasları başlattı. Transferin sonuçlanması için gerekli görüşmeler sürdürülüyor.

Alexander Lacazette, kariyerinde önemli başarılara imza etmiş iyi golcüler arasında yer alıyor. Galatasarayın tam ihtiyacı olan performansta olan golcünün takıma bu sezonda ciddi katkı sağlayacağı ön görülüyor.

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