Galatasaray Rize'ye Ulaştı, Taraftar Coşkusu Dikkat Çekti

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için Rize'ye geldi. Taraftarlar takıma büyük ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:57
Galatasaray Rize'ye Ulaştı, Taraftar Coşkusu Dikkat Çekti

Galatasaray Rize'ye Geldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'ye ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, Rize-Artvin Havalimanı'na özel uçakla geldi ve burada çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Takım Otobüsü ile Otele Geçiş

Galatasaray kafilesi, karşılamanın ardından takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Otele gelişlerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri, dikkat çekti.

Taraftarların İlgi Odanı Okan Buruk

Rize temsilcisinde bir dönem görev yapmış olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği isimler arasında yer aldı.

Maç Bilgileri

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi. Sarı-kırmızılı takımı taraftarlar karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi. Sarı-kırmızılı takımı taraftarlar karşıladı.

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