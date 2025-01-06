Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Ağırlayacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını konuk ediyor. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Play-In Etabında İlk Mücadele

İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı, 15 Ocak Çarşamba günü Saint-Quentin Arena'da gerçekleştirilecek. Eğer serinin üçüncü maça uzanması durumunda, takımlar yeniden 21 Ocak Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Takımların Performansları

Organizasyonun D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızı ekip, grubu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabına katılma hakkı elde etti. Öte yandan, Fransız ekibi C Grubu'nda 2 maç kazanırken, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi.