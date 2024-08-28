Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden Elendi; Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde Devam Ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Sonuçları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine 3-2 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Avrupa’nın elit turnuvasına veda etti.

Maçın Önemli Anları

61. dakikada Young Boys'tan Blum'un sağdan köşe vuruşunda Ganvoula, altıpas önünden topu kafa ile kaleye yönlendirdi ancak, Galatasaray defansı topu uzaklaştırmayı başardı.

63. dakikada ise Galatasaray, Keller'in uzun vuruşunda Barış Alper Yılmaz ile kontra atağa kalktı. Yıldız futbolcunun, Icardi’ye yaptığı asist sonrası Batshuayi, ceza alanı içinden şutunu çekti fakat top auta gitti.

71. dakikada, Torreira'nın pası ile ceza yayında buluşan Icardi, topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem’in hızlı vuruşu Keller tarafından kornere çelindi.

Son Dakikada Kontra Atak

87. dakikada, Young Boys bir kontratakla gol buldu. Itten'in pası ile savunmanın arkasına sarkan Virginius, Kaan Ayhan'ı geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı ve penaltı noktasının yakınından topu ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda ederek Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.