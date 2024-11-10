Galatasaray-Samsunspor Maçından Öne Çıkan Notlar

Galatasaray, Samsunspor'u Konuk Etti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'u RAMS Park'ta ağırladı. Teknik direktör Okan Buruk, Tottenham karşılaşmasının ilk 11'ine göre iki mecburi değişiklik yaptı.

İlk 11'deki Değişiklikler

Maçta Galatasaray, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile sahaya çıktı. Okan Buruk, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi'den yararlanamazken, Jakobs ile Sallai'yi sahaya sürdü.

Ismail Jakobs'un Dönüşü

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yaklaşık 20 gün sonra sahalara döndü. Jakobs, 9. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde sakatlanmış ve sonrasında takımını yalnız bırakmıştı.

Sistem Değişimi

Okan Buruk, Icardi'nin yokluğunda sistem değişikliğine gitti ve 4-2-3-1 dizilişini benimsedi. Victor Osimhen, tek santrfor olarak gol arayışına girdi.

Barış Alper Yılmaz Sağ Bekte

Genç yetenek Barış Alper Yılmaz, bu maçta sağ bekte forma giydi. Sezon başında transfer edilen sağ bek Elias Jelert ise yedek kulübesinde oturdu.

Icardi'ye Destek Gösterisi

Maç öncesinde, Mauro Icardi için taraftarlar destek pankartı açarak moral verdi. Icardi, sahada takım arkadaşlarını izleyip tezahürat yaptırdı.

Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

RAMS Park'ta yapılan maçada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği müzikler çalındı. Ayrıca, Galatasaray taraftarları, Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümüne ithafen özel bir koreografi düzenledi.

Samsunspor'dan Anlamlı Jestler

Samsunsporlu futbolcular da ısınmaya Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Maç öncesi yapılan koreografiyle “Kasımda aşk başkadır” yazılı pankart açıldı. Ayrıca, iki takım maç öncesi saygı duruşunda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.