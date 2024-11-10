Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek namağlup liderliğini korudu. RAMS Park'ta gerçekleştirilen maç, sarı-kırmızılı ekibin hızlı başlangıcıyla dikkat çekti.

Maçın Golleri ve Performans

Maçın 3. dakikasında Victor Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçen Galatasaray, etkili bir performans sergiledi. İlk yarıda rakibine pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı ekip, devreyi bu skorla kapattı. İkinci yarıda ise Samsunspor, 50. dakikada Jules Ntcham'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Ancak Galatasaray, 55. dakikada Osimhen ve 85. dakikada Michy Batshuayi'nin golleriyle durumu 3-1'e getirdi. Son dakikada Youssef Benasser'in penaltı golüyle sonuç 3-2 oldu.

Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi Devam Ediyor

Galatasaray, son 13 resmi maçında mağlup olmadan yeni bir başarıya imza attı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alan Galatasaray, ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Samsunspor'a Karşı Üst Üste 7. Galibiyet

Galatasaray, Samsunspor ile yaptığı son 7 maçı kazanarak güçlü bir seriyi sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takıma karşı son mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda almıştı. Bu maçlar sonucunda 21 gol atan Galatasaray, kalesinde 9 gol gördü.

Osimhen ve Batshuayi'nin Performansı

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırarak formunu sürdürdü. Ayrıca Belçikalı santrfor Michy Batshuayi, 4 maç aradan sonra gol sevinci yaşayarak takımına katkı sağladı.

Sakatlanan Icardi'ye Destek

Maç sonrası, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Mauro Icardi'nin ismi anons edildi. Osimhen, gol sevinci sonrası Icardi'ye selam gönderirken, statta Icardi'nin özdeşleştiği şarkı çaldı.

Davinson Sanchez Cezalı Duruma Düştü

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. 70. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sanchez, 23 Kasım'daki karşılaşmada yer alamayacak.

Samsunspor'un Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Samsunspor, Galatasaray karşısında 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Kırmızı-beyazlı ekip, son mağlubiyetini 5. haftada TÜMOSAN Konyaspor karşısında almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.