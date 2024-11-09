Galatasaray, Samsunspor'u Ağırlıyor: Liderlik Mücadelesi Tüm Hızıyla Sürüyor!

Lider Galatasaray, Samsunspor'u Konuk Ediyor

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Maç, yarın RAMS Park'ta saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, deneyimli hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki Takımın Puan Durumu

Galatasaray, bu sezon geride kalan 11 maçta henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlı Samsunspor ise 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 25 puanla Galatasaray'ın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Öne Çıkan Eksikler

Galatasaray'da, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve tecrübeli Kaan Ayhan, yarınki maçta forma giyemeyecek. Icardi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham karşılaşmasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşarken, Kaan ise sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. İsmail Jakobs ise sakatlığını atlatarak, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine bağlı olarak oynama şansı bulacak.

Davinson Sanchez'in Kart Sınırı

Galatasaray'ın savunmadaki önemli ismi Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan 10 maçta 3 sarı kart gören Kolombiyalı stoper, Samsunspor karşısında kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Uğursuz Olmayan Performans

Galatasaray, son 12 resmi maçında mağlup olmamakla birlikte, FIFA ruhsallığı ile dikkat çekiyor. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alan takım, İstanbul'da bu sezon 7 Süper Lig ve 3 Avrupa maçında iyi sonuçlar aldı.

İstatistikler Galatasaray'ı İşaret Ediyor

Süper Lig'de en çok gol atan ve en az gol yiyen takım unvanına sahip Galatasaray, bu sezon 10 maçta 29 gol atarken, rakiplerine yalnızca 9 gol izni verdi. Bu performans, sarı-kırmızılı ekibin savunma ve hücumdaki başarısını ortaya koyuyor.

Osimhen ve Akgün Formda

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son haftalarda gösterdiği performansla büyük dikkat çekiyor. Özellikle son 5 resmi maçının 4'ünde gol atan Osimhen, Mauro Icardi'nin yokluğunda takımın en önemli gol silahı olacak. Diğer yandan, Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, son 10 resmi maçında 6 gol bularak formunu sürdürüyor.