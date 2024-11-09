DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.631.322,74 0,05%

Galatasaray, Samsunspor'u Ağırlıyor: Liderlik Mücadelesi Tüm Hızıyla Sürüyor!

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi takımda önemli eksikler var.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 08:59
Galatasaray, Samsunspor'u Ağırlıyor: Liderlik Mücadelesi Tüm Hızıyla Sürüyor!

Lider Galatasaray, Samsunspor'u Konuk Ediyor

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Maç, yarın RAMS Park'ta saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, deneyimli hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki Takımın Puan Durumu

Galatasaray, bu sezon geride kalan 11 maçta henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlı Samsunspor ise 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 25 puanla Galatasaray'ın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Öne Çıkan Eksikler

Galatasaray'da, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve tecrübeli Kaan Ayhan, yarınki maçta forma giyemeyecek. Icardi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham karşılaşmasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşarken, Kaan ise sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. İsmail Jakobs ise sakatlığını atlatarak, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine bağlı olarak oynama şansı bulacak.

Davinson Sanchez'in Kart Sınırı

Galatasaray'ın savunmadaki önemli ismi Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan 10 maçta 3 sarı kart gören Kolombiyalı stoper, Samsunspor karşısında kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Uğursuz Olmayan Performans

Galatasaray, son 12 resmi maçında mağlup olmamakla birlikte, FIFA ruhsallığı ile dikkat çekiyor. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alan takım, İstanbul'da bu sezon 7 Süper Lig ve 3 Avrupa maçında iyi sonuçlar aldı.

İstatistikler Galatasaray'ı İşaret Ediyor

Süper Lig'de en çok gol atan ve en az gol yiyen takım unvanına sahip Galatasaray, bu sezon 10 maçta 29 gol atarken, rakiplerine yalnızca 9 gol izni verdi. Bu performans, sarı-kırmızılı ekibin savunma ve hücumdaki başarısını ortaya koyuyor.

Osimhen ve Akgün Formda

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son haftalarda gösterdiği performansla büyük dikkat çekiyor. Özellikle son 5 resmi maçının 4'ünde gol atan Osimhen, Mauro Icardi'nin yokluğunda takımın en önemli gol silahı olacak. Diğer yandan, Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, son 10 resmi maçında 6 gol bularak formunu sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zirveye Yaklaştı, Lider Barcelona
2
Trabzonspor'un Başarısızlığı Üzerine Şenol Güneş'in Açıklamaları
3
Türk Takımları Avrupa Kupalarında 7 Galibiyetle Haftayı Kapattı
4
Yılmaz Vural ve Tanju Çolak Antalya'da Barıştı: Efsaneler Kupası'nda Duygusal Anlar
5
Buz Hokeyinde Uluslararası Dostluk Turnuvası Yarın Başlayacak
6
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a Geçmiş Olsun Ziyareti
7
Almanya Genç Milli Yüzücüleri Erzurum'da Hazırlık Yapıyor

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak