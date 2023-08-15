Galatasaray, Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-kırmızılıların, 1 yıllık sözleşme imzalamak istediği 37 yaşındaki savunmacı 2+1 yıllık kontrat istiyor. İspanyol savunmacı ayrıca maaş talebini de Galatasaray cephesine bildirdi. BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Sergio Ramos, Galatasaray'dan 2+1 yıllık sözleşme ve 5-6 milyon euro maaş istedi. İspanyol savunmacı ayrıca 2.5 milyon euro da imza parası istiyor.

Şampiyonlar Ligi Kozunu Kullanıyorlar

Suudi Arabistan takımlarının da peşinde olduğu Ramos için Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıyor. İspanyol savunmacıya Avrupa'da oynama imkanı tanıyacak olan sarı-kırmızılılar, serbest statüde olan Ramos ile görüşmelerini sürdürüyor.