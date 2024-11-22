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Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır

Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maça tüm hazırlıklarını tamamladı. İdman detaylarıyla ilgili bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:28
Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır

Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile Oynayacağı Maçın Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman seansı gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

İdman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik organizasyonlarla sonlandırıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00'da Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak. Tüm gözler bu önemli karşılaşmada Galatasaray'ın performansında olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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