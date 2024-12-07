Galatasaray, Sivasspor'a Deplasmanda Çıkıyor

Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor ile Karşılaşacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek.

Galatasaray'ın Başarılı Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 35 puanla zirvede yer alıyor. Ligdeki yenilgisiz tek takım olarak öne çıkan Galatasaray, bu sezon sindiği başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan kırmızı-beyazlıların bu sezondaki performansı ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puanla 9. sırada bulunmakta.

Savunmada Önemli Eksikler

Galatasaray, Sivasspor maçı öncesinde sakatlıklar nedeniyle savunmada büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Sağ bek Kaan Ayhan ve sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, durumu belirsiz olan milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da oynaması beklenmiyor. Sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de maçta yer almayacak.

14 Maçlık Deplasman Serisi

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada son 14 maçını kazanarak rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Dış sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezon Sivasspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasında 9 maçını da kazanmayı başardı. Bu sezon rakip sahalarda 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Sivas deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Resmi Müsabakalarda Uzun Bir Seri

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 resmi maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, en son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yaşadı. Bu süreçte 12 galibiyet ve 4 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Gol Umudu: Osimhen

Maçta Galatasaray'ın en önemli gol silahı Victor Osimhen olacak. Sezon başında kiralanan Nijeryalı forvet, son 9 resmi maçında 6 gol kaydetti. Bu sezon Süper Lig’deki son 6 maçın 4’ünde gol atan Osimhen, toplamda 12 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

İkinci Gündüz Maçı

Bu sezon Galatasaray, ikinci kez gündüz maçı oynayacak. 12. haftada saat 16.00'da Samsunspor ile oynadığı maçı 3-2 kazanarak başarılı bir performans sergileyen ekip, şimdi de Sivas'ta 3 puan arayışında. Sivas'taki hava koşulları nedeniyle maç sırasında sıcaklık 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Galatasaray, Sivas macerasının hemen ardından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olacak.