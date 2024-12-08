Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 Yenerek Zirvede Farkı Açtı

Galatasaray, Sivasspor'u Deplasmanda 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Galatasaray, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi ve karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Sarı-kırmızılı ekip, ligin zirvesindeki puan farkını Fenerbahçe ile 6'ya çıkardı.

Müsabaka Detayları

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça baskılı başlayan Galatasaray, 16. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarının 25. dakikasında eski futbolcusu Garry Rodrigues'in golüyle geriye düşen Galatasaray, 36. dakikada Yunus Akgün ile eşitliği sağladı. Devreyi, 45+9. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda, 53. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, 90+1. dakikada Bekir Turaç Böke'nin kaydettiği golle maçı 3-2'ye taşıdı. Bu galibiyetle Galatasaray, 14. maçında 12. galibiyetini elde etti ve ligdeki puanını 38'e yükseltti.

Sırasını Koruyor

Galatasaray, trendyol Süper Lig'deki son 15 maçını kazanarak deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü. Bu sezon dış sahada oynadığı 6. maçı da kazanarak toplamda 15 maçlık bir sera oluşturdu. Süper Lig tarihinin en uzun dış saha kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un yönetimindeki takım, rekorunu daha da ileriye taşıdı.

Osimhen ve Barış Alper'in Başarısı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu maçta kaydettiği golle resmi karşılaşmalardaki gol sayısını 10'a yükseltti. Barış Alper Yılmaz ise üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı ve sezon boyunca toplamda 7 gole ulaştı. Ayrıca, Yunus Akgün de 5 maçlık gol orucunu bozarak takımına önemli bir katkı sağladı.

Maçın Kritik Anları

Mücadelenin 15. dakikasında Metehan Baltacı, ceza sahası dışındaki bir pozisyonda bulunduğu müdahale sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü. Ancak, eksik olmasına rağmen Galatasaray, mücadeleyi kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig'de namağlup unvanını korumakta ve sezonu oldukça başarılı bir şekilde geçirmektedir.