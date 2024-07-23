Galatasaray, Sude Yılmaz ile Sözleşme Uzattı

Galatasaray'dan Sözleşme Yenileme Hamlesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, genç basketbolcu Sude Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, "Sude Yılmaz'a 2024-25 sezonu için Galatasaray Çağdaş Faktoring formasıyla başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Başarı Dolu Bir Geçmiş

2002 doğumlu olan Sude Yılmaz, Galatasaray'ın altyapısından yetişmiştir. Geçtiğimiz sezon, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32 maçta ve EuroCup Women'da ise 8 maçta forma giydi. Takımın genç yetenekleri arasında yer alan Yılmaz, gelecekteki potansiyeli ile dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Bu sözleşme yenileme, Galatasaray'ın genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Kulüp, daha fazla başarı için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.