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Galatasaray Süper Kupa Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:18
Galatasaray Süper Kupa Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray'dan Süper Kupa Hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İlk Antrenman Detayları

Kulüpten gelen bilgilere göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Hücum ve Savunma Çalışmaları

Takım, antrenmanın son kısmında hücum ve savunma idmanlarına geçerek derbi için stratejilerini belirledi.

Son Antrenman Hazırlıkları

Galatasaray, yarın yapacağı son antrenmanla Beşiktaş derbisi öncesindeki hazırlıklarını tamamlayacak. Taraftarlar, büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

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