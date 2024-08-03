Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray Süper Kupa İçin Yola Çıktı

Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşmak üzere Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:54
Galatasaray Süper Kupa İçin Yola Çıktı

Galatasaray Süper Kupa İçin Yola Çıktı

Bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, heyecan dolu bir gün yaşamak için Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru yola çıktı.

Taraftarların Coşkulu Uğurlaması

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket eden sarı-kırmızılı oyuncular, taraftarların tezahüratlarıyla coşkuyla uğurlandı. Özlem ve destekle karşılanan futbolcular, galibiyet için sahaya çıkmak üzere yola koyuldular.

Yönetimden Önemli İsimler de Yolculukta

Galatasaray kafilesinde, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş de yer aldı. Yönetim ekiplerinin de heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverlerin merakını artırmış durumda.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay...

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay...

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay...

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay...

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay...

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!