Galatasaray Süper Kupa İçin Yola Çıktı

Bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, heyecan dolu bir gün yaşamak için Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru yola çıktı.

Taraftarların Coşkulu Uğurlaması

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket eden sarı-kırmızılı oyuncular, taraftarların tezahüratlarıyla coşkuyla uğurlandı. Özlem ve destekle karşılanan futbolcular, galibiyet için sahaya çıkmak üzere yola koyuldular.

Yönetimden Önemli İsimler de Yolculukta

Galatasaray kafilesinde, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş de yer aldı. Yönetim ekiplerinin de heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverlerin merakını artırmış durumda.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.

Turkcell Süper Kupa maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti.