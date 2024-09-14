Galatasaray, Süper Lig Şampiyonu Olmanın Huzuruyla Kadrosunu Güçlendirdi

Galatasaray'dan 6 Yeni Takviye

2023-2024 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu 6 yeni isimle güçlendirmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon kadrosundaki bazı önemli futbolcularla yollarını ayırırken, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni isimler katıldı.

Önemli Transferler

Galatasaray, Norwich City'den Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Monaco'dan Ismail Jakobs, Freiburg'dan Roland Sallai, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Gabriel Sara Rekor Kırdı

Gabriel Sara, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 18 milyon avro ile transfer edildi. Bu transfer, kulüp tarihinde en fazla ödemenin yapıldığı transfer olma özelliği taşıyor.

Osimhen Dikkat Çekti

Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile de dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yılın en iyi Afrikalı futbolcusu unvanına sahip olan Osimhen, takıma bedelsiz olarak dahil oldu.

Toplam Transfer Harcamaları

Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde toplamda 34 milyon avro harcama gerçekleştirdi. Batshuayi ve Osimhen gibi isimleri bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray, diğer yeni transferleri için de ciddi bir bütçe ayırdı.

Giden Oyunculardan Gelir Elde Edildi

Galatasaray, takımdan ayrılan futbolculardan yaklaşık 30 milyon avro gelir elde etti. Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya 12 milyon avroya transfer olurken, diğer oyunculardan da önemli gelirler sağlandı. Sonuç Olarak, Galatasaray, yeni sezon için yaptığı transferlerle iddiasını artırmakta ve teknik kadrosuyla birlikte büyük bir başarı hedefliyor.