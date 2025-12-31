Galatasaray'ta Gianmarco Pozzecco Dönemi Başlıyor

Galatasaray, Gianmarco Pozzecco ile 2026-2027 Sezonu Sonuna Kadar Anlaştı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Pozzecco'nun yeni görevine 5 Ocak 2026'da başlayacağı bildirildi.

Görevlendirme ve Kulüp Açıklaması

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktörlük görevinde Yakup Sekizkök ile yolların ayrılmasının ardından bu atamayı gerçekleştirdi. Kulüp açıklamasında, Pozzecco'nun kulüp ve milli takım düzeyindeki deneyimiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olduğu vurgulandı ve kendisine başarı dileği iletildi.

Pozzecco'nun Oyunculuk ve Antrenörlük Kariyeri

Oyunculuk döneminde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerde forma giyen Pozzecco, İtalya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda görev aldı. Kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları yaşadı ve Euroleague finallerinde mücadele etti.

Aktif basketbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra antrenörlüğe geçen Pozzecco, Sassari ile 2019'da FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşadı ve aynı yıl 2019 FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçildi. Sassari'deki performansının ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yapan Pozzecco, 2022-2025 yılları arasında İtalya Milli Takımı başantrenörü olarak Eurobasket ve Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

GALATASARAY ERKEK BASKETBOL TAKIMI, İTALYAN BAŞANTRENÖR GİANMARCO POZZECCO İLE 2026-2027 SEZONU SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU. SARI-KIRMIZILILAR, POZZECCO'NUN 5 OCAK 2026'DA YENİ GÖREVİNE BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.