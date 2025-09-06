DOLAR
Galatasaray'tan Karaborsa ve Usulsüz Bilet İddialarına Sert Açıklama

Galatasaray, 30.08.2025 tarihli maçta e-bilet sistemindeki usulsüz girişleri duyurdu; sorumlular yakalandı, kombine kartlar iptal edildi ve hukuki süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:34
Kulüpten yapılan resmi açıklama ve hukuki süreç

Galatasaray Kulübü, karaborsa ve usulsüz bilet girişimlerine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele edeceğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bildiride, 30.08.2025 tarihli RAMS Park maçında tespit edilen usulsüzlüklerin takip ve sonuçları paylaşıldı.

"30.08.2025 tarihinde RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonunun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır."

"Yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırarak usulsüz giriş yaptıkları belirlenmiş, bu kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatılmış ve kombine kartları iptal edilmiştir. Bu süreçte göstermiş oldukları iş birliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ederiz."

Kulüp, tespit edilen usulsüzlüklerin yetkili makamlarla iş birliği içinde takip edildiğini ve haklarında işlem yapılanların hesap vereceğini vurguladı.

"Galatasaray Kulübü, karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek; tespit ettiği her usulsüzlükte, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak, kulübümüz ile kamunun zarara uğratılmasına karşın etkin mücadelesini sürdürecektir. Yetkisiz bilet satışı yapan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası; biletleri değerinin üstünde satan kişiler hakkında ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda, kulübümüzün taraf olduğu spor müsabakalarına ilişkin olarak loca, kombine ve sair biletlerin yalnızca kulübümüzün resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

