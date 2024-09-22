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Galatasaray Taraftarından Coşkulu Karşılama

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra Florya'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 01:32
Galatasaray Taraftarından Coşkulu Karşılama

Galatasaray'a Florya'da Muazzam Karşılama

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide sunduğu performansla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmeyi başaran Galatasaray, galibiyet sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Coşkulu Bekleyiş

Ülker Stadı'nda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar Florya'da toplandılar. Takımlarını desteklemek için marşlar ve tezahürat yapan taraftarlar, Galatasaraylı futbolcuları sabırsızlıkla beklediler.

Takım Otobüsünün Gelişi

Futbolcuları taşıyan otobüs Florya'ya geldiğinde alanda büyük bir coşku hakimdi. Yanan meşaleler ve ardından gelen tezahüratlarla taraftarlar, derbi galibiyetini hep birlikte kutladılar. Bu unutulmaz an, Galatasaray'ın büyük zaferlerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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