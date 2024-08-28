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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Young Boys Maçı Sonrası Açıklamaları

Galatasaray, Young Boys’a elenmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, üzüntüsünü ve gelecekteki hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 02:03
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Young Boys Maçı Sonrası Açıklamaları

Galatasaray, Young Boys Maçının Ardından

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri için derin bir üzüntü içinde olduklarını dile getirdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde Olmak İsterdik"

Buruk, İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında sahalarında 1-0 yenildikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımın hocası olarak karşınıza çıkmak isterdim. Ülkemizi temsil etme hayalimiz vardı, ama başaramadık. Bu nedenle camia olarak üzgünüz."

Maç Değerlendirmesi

Buruk, maç değerlendirmesinde, özellikle ilk yarıda etkisiz olduklarını belirtip, "Topu öne taşımakta zorlandık. Rakibimiz, bizi doğru karşıladı. Oyun kurmada sıkıntı yaşadık ve bu durum bizim kalitemizdeki bir takım için kabul edilemez." dedi.

Eksikliklere Dikkat Çekildi

Takımın savunmasında yaşanan eksikliklere de değinen Buruk, "Davinson Sanchez'in yokluğunu aradık. Savunma hattında ileride daha fazla üretim yapmamız gerekiyordu." dedi.

Konsantrasyon Problemi

Okan Buruk, son zamanlarda kaybedilen önemli maçları konsantrasyon eksikliğine bağlayarak, "Rakiplere karşı daha net ve ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Konsantrasyon eksikliği, performansımızı etkiliyor." şeklinde konuştu.

Büyük Hedefler Devam Ediyor

Elendikleri için üzüldüklerini ifade eden Buruk, Avrupa’da devam etme hedeflerini ve Süper Lig’deki mücadelelerini vurgulayarak, "Kafamızı kaldırıp, hedeflerimize odaklanmalıyız. 25. şampiyonluk ve Avrupa'da başarı istiyoruz." dedi.

Kazanmayı Hak Etmedik

Bütün bu nedenlerden dolayı, kazanmayı ve turu geçmeyi hak etmediklerini belirten Buruk, "Maç sırasında iyi bir performans sergileyemedik. Takım olarak kalitemiz düştü." ifadeleriyle durumu özetledi. Ayrıca yeni transfer Elias Jelert hakkında da, "Fiziksel olarak maç için hazır değildi." diyerek sözlerini tamamladı.

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