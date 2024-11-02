Galatasaray, Tottenham Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü oynanacak olan maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman

Bugün yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti. Antrenman, dinamik ısınma ile başladıktan sonra, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik organizasyon çalışmaları ile sona erdi.

Gelecek Antrenman Programı

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla birlikte Tottenham maçı için hazırlıklarına devam edecek.