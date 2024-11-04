Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü kendi sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdman, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra savunma ve hücum çalışmaları yapıldıktan sonra, üç takımlı bir turnuva ile sona erdi.

Metehan Baltacı'nın Doğum Günü Kutlandı

Özellikle idmanın öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı için bir doğum günü kutlaması yapıldığı da antrenman raporlarında yer aldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık sürecine devam edecek.