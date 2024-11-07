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Galatasaray-Tottenham Maçında Öne Çıkanlar

Galatasaray'ın Tottenham karşısında gerçekleştirdiği değişiklikler ve taraftarların mesajları gündeme damgasını vurdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:55
Galatasaray-Tottenham Maçında Öne Çıkanlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kadro Değişikliği

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kullandığı kadroda yalnızca bir değişiklik yaparak, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı karşılamak üzere sahaya çıktı.

Başlama Düzeni ve Oyuncular

Galatasaray, RAMS Park'ta gerçekleştirilen bu karşılaşmaya kalede Fernando Muslera, defansta Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı; orta sahada Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün; hücumda ise Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile sahaya çıktı.

Yedek oyuncular arasında Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Görevdeki Değişiklikler

Buruk, Beşiktaş derbisinde tercih ettiği Rolan Sallai yerine, UEFA kadrosunda yer almadığı için Tottenham maçında Dries Mertens'i oynattı.

Sistem Değişikliği ve Takım Dizilişi

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde 4-4-2 dizilişini tercih ederken, Tottenham karşısında 3-4-1-2 formasyonunu benimsedi. Daha önceki Elfsborg maçında da aynı dizilişi kullanan Buruk, bu kez yine sistem değişikliğine gitti.

Fernando Muslera'nın Avrupa'ya Dönüşü

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, UEFA'da gördüğü 3 maçlık cezanın ardından kaleye geri döndü. Ceza süresini PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında tamamladıktan sonra Tottenham maçında görev aldı.

Dries Mertens'e Plaket

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı forma ile 100. kez sahaya çıktığı için bir plaket aldı. Plaketi, Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

Taraftardan Filistin'e Destek

Maç öncesinde Galatasaray taraftarları, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı destek mesajlarını iletti. Taraftarlar, “Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük” şeklinde tezahürat yaparak, pankartlar açtı.

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