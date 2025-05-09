Galatasaray, Trabzon'a Geldi: Taraftarlardan Coşkulu Karşılama

Galatasaray, Trabzon'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Özel uçakla yapılan seyahat sonrasında, sarı-kırmızılı takım otobüsle kamp oteline hareket etti.

Taraftarlardan Coşkulu Karşılama

Galatasaray kafilesi, otelin önünde bekleyen bir grup taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara olan sevgilerini gösterdi ve desteklerini bu buluşmada ifade ettiler.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.