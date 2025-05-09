DOLAR
38,74 -0,29%
EURO
43,64 -0,38%
ALTIN
4.158,03 -1,35%
BITCOIN
3.991.005,99 -0,34%

Galatasaray, Trabzon'a Geldi: Taraftarlardan Coşkulu Karşılama

Galatasaray kafilesi yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a ulaştı. Taraftarlar, takımı sevgiyle karşıladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 20:16
Galatasaray, Trabzon'a Geldi: Taraftarlardan Coşkulu Karşılama

Galatasaray, Trabzon'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Özel uçakla yapılan seyahat sonrasında, sarı-kırmızılı takım otobüsle kamp oteline hareket etti.

Taraftarlardan Coşkulu Karşılama

Galatasaray kafilesi, otelin önünde bekleyen bir grup taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara olan sevgilerini gösterdi ve desteklerini bu buluşmada ifade ettiler.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Kadınlar Süper Lig: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle'yi 36-33 Yendi
2
Galatasaray, Trabzon'a Geldi: Taraftarlardan Coşkulu Karşılama
3
MKE Ankaragücü, Amed Sportif Maçına Hazırlığını Tamamladı
4
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenledi
5
Traktör Taraftarları İstanbul'da Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
6
Kadınlar Avrupa Ligi: Yenimahalle Belediyespor Çekya'dan Elendi
7
Shane Larkin, Yeni Basketbol Sahasının Açılışını Gerçekleştirdi

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği