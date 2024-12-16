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Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 Yenerek Kritik Bir Galibiyet Aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 23:16
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 Yenerek Kritik Bir Galibiyet Aldı

Galatasaray, Trabzonspor'u Dramatiik Maçta Geçti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor karşısında 4-3'lük galibiyetle sahadan ayrıldı. Maçta izlenen heyecan dolu anlar, futbolseverleri son dakikaya kadar ekrana kilitledi.

Maçın Dönüm Noktaları

Karşılaşmanın 51. dakikasında Trabzonspor, Banza ile eşitliği sağladı. Banza, Abdülkerim Bardakcı'dan kaptığı topla sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve durumu 2-2'ye taşıdı.

55. dakikada Draguş'un ortasında Banza, topu Ozan Tufan'a indirdi ve Ozan, kafa vuruşuyla durumu 2-3 yaptı. Ancak Galatasaray, 63. dakikada çok önemli bir penaltı kazanarak durumu 3-3'e getirdi. Malheiro'nun, Mertens'e yaptığı müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonrasında penaltıyı verdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ın şutu kaleci Uğurcan tarafından kurtarıldı. Bir dakika sonra, Barış Alper'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta da Uğurcan başarılı oldu.

Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Ozan Tufan'ın pasında Draguş'un vuruşunu Abdülkerim Bardakcı engelledi. 90+5. dakikada ise Mertens'in serbest vuruşu Uğurcan tarafından önlendi. Fakat 90+8. dakikada Galatasaray, Sara ile kazandığı serbest vuruşta Batshuayi'nin kafasıyla 4-3 öne geçti.

İlk yarısı 2-1 Galatasaray lehine tamamlanan mücadele, karşılıklı gollerle 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu önemli galibiyet, Galatasaray için büyük bir moral kaynağı oldu.

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