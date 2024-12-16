Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de Yendi, Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Trabzonspor'u Dram Bitişle Yenmeyi Başardı

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 mağlup ederek zirvedeki puan farkını korudu.

Maçın Özetine Dönelim

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Ancak, 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle maç 1-1 eşitliğe geldi. Galatasaray, 29. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle yeniden üstün duruma geçerek devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Trabzonspor, 51. dakikada Simon Banza ve 55. dakikada Ozan Tufan'ın golleriyle 3-2 öne geçti. Galatasaray, cevap olarak 63. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltısıyla skoru eşitledi: 3-3. Maçın kritik anlarında, 90+8. dakikada Batshuayi'nin kafa golüyle Galatasaray sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın Başarısı ve İstatistikler

Bu sonuçla namağlup unvanını sürdüren Galatasaray, 15. maçında 13. galibiyetini aldı ve toplamda 41 puana ulaştı. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarmış oldu. Trabzonspor ise 5. mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.

Haberin Ayrıntıları

Galatasaray, son 19 resmi maçında da mağlup olmazken, tecrübeli santrfor Michy Batshuayi, maçta iki gol atarak galibiyete katkıda bulundu. Dries Mertens, Süper Lig'deki 4. gol sevincini yaşarken, genç oyuncu Yunus Akgün ise 4. kez gol sevinci yaşadı.

Ancak, Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, yaptığı büyük hatayla bir gol yemelerine sebep olsa da, 90+1. dakikada yaptığı müdahale ile takımını ipten aldı.

Sonuç olarak, Trabzonspor teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 7 lig maçında 5. kez mağlup olurken, Galatasaray ise şampiyonluk yarışında güçlü bir şekilde ilerlemeye devam etti.