Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 1-0 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Trendyol Süper Lig'in 22. Haftasında Galatasaray'ın Başarısı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ekip Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda sarı-kırmızılılar, 1-0'lık galibiyetle önemli bir üç puan aldı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında, Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girdi ve etkili bir şut çekti. Ancak, topu kaleci Muslera uzaklaştırdı. Ardından, önünde kalan topa iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

59. dakikada ise Sallai, ceza sahası sol çaprazından kale önüne çevirdiği pasa Sara, bekletmeden vurdu. Ne yazık ki meşin yuvarlak yandan auta gitti. Tüm çabalara rağmen maç sonucunda Galatasaray, 1-0'lık üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte, Galatasaray ligdeki konumunu güçlendirdi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.