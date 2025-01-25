Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 Yenerek Zirve Yolunda Bir Adım Daha Attı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Maçtan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, puanını artırarak liderliğini sürdürdü.

Maçın 51. dakikasında Kaan Ayhan'ın pasıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sol çaprazından şutunu çıkardı ancak kaleci Slowik, topu kontrol etmeyi başardı.

Bu dakikadan sonra, 60. dakikada Yunus Akgün’ün kısa pasında Kaan Ayhan sağ çaprazdan bekletmeden vurdu ancak Slowik yine gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

61. dakikada Yunus’un kendi yarı sahasından yaptığı uzun pasla Osimhen, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi ama şutu kaleci Slowik'in kucağında kaldı.

Maçın 69. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ara pasıyla buluşan Osimhen, sağ çaprazda dar açıdan şut çekti ancak Slowik yine başarılı bir kurtarış yaptı.

78. dakikada Sallai, sağda son çizgi civarından yerden içeriye çevirdiği topa Osimhen’in altıpasın içinde yaptığı dokunuş, kaleci Slowik'ten döndü. Ancak bu baskılara rağmen Galatasaray, maçın sonunda 1-0 galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'deki liderliğini devam ettirerek şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi.