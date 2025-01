Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor Maçında Öne Çıkanlar

Galatasaray'ın Maç Öncesi İhtişamlı Anları

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde önemli değişikliklerle sahaya çıktı. Son oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasına kıyasla ilk 11’de bir değişiklik yapıldı ve Roland Sallai sağ bekte yer aldı.

İlk 11 ve Yedek Kulübesi

Maçta Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11’le sahaya çıkan isimler oldu. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı bulunuyordu.

Roland Sallai Sağ Bekte

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Almanya ekiplerinden Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, karşılaşmaya sağ bek olarak başladı. Macar futbolcu, son olarak RAMS Başakşehir karşısında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11’de yer almıştı.

Yeni Transferler ve Geri Dönüşler

Galatasaray’ın Eyüpspor'dan transfer ettiği Ahmed Kutucu, Konyaspor maçıyla birlikte yedekler arasında yer aldı. Kutucu, dünü ilk kez sarı-kırmızılı ekiple antrenman yaparak geçirdi. Ayrıca, Gabriel Sara da 3 maç aradan sonra kadroya dahil oldu. Sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara dönen Sara, yedek kulübesinde yer aldı.

Muslera'ya Anlamlı Plaket

Fernando Muslera, Konyaspor karşısında ligdeki 429. maçında görev alarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyuncu unvanına kavuştu. Maç öncesinde Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk tarafından Muslera’ya plaket ve arkasında '429' yazılı forması takdim edildi.

Taraftar Desteği ve Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, Muslera’ya destek oldu. Kale arkasında "We believe in you Muslera" yazılı pankart açan taraftarlar, Uruguaylı kaleciyi tezahüratlarla karşıladı. Bunun yanı sıra, Bolu’daki yangında hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajını pankartla duyurdu ve maçın başında 3 dakikalık sessizlikle anmayı gerçekleştirdi.