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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:04
Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray'dan Konyaspor'a Ziyaret

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Galatasaray’ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın Kıyasıya Mücadelesi

Maçın 59. dakikasında Galatasaray, bir kez daha öne geçti. Kerem Aktürkoğlu, kafa ile indirdiği topu, önünde bulan Barış Alper Yılmaz sert bir şutla ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

VAR Müdahalesi ve Maçın Sonu

76. dakikada Konyaspor defansının oyun kurmaya çalıştığı sırada Torreira, baskıyla topu aldı ve Kerem Aktürkoğlu'na pas verdi. Onun pasında Icardi ağlara gönderdiği gol, VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı. Sonuç olarak, karşılaşma Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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