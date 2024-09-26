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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile Geçti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u 3-1 yenerek 3 puanla başladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:24
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile Geçti

Galatasaray, Avrupa Sahnesine Güzel Bir Başlangıç Yaptı

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında düzenlenen "Kupa 2"de, Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak organizasyona 3 puanla "Merhaba" dedi.

İlk Yarı Gol Yok, İkinci Yarıda Alevlendiler

RAMS Park'ta oynanan mücadeleye iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda Victor Osimhen ve Yunus Akgün gibi isimlerle birçok fırsat yakalasa da bu pozisyonları değerlendiremedi. PAOK ise maç boyunca sadece uzatma dakikalarında tehlikeli oldu. İlk yarı, 0-0 eşitlikle sonlandı.

İkinci Yarıda Gol Festivali Başladı

İkinci yarıda hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, 48. dakikada Abdul Rahman Baba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak PAOK, 67. dakikada Giannis Konstantelias ile eşitliği sağladı: 1-1. Galatasaray, 75. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle tekrar öne geçti ve 90+5. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, Avrupa'daki Galibiyet Hasretini Sona Erdirdi

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımına karşı almış olduğu galibiyetten sonra üst üste 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray'dan Yunan Ekiplerine Karşı Rekor

Yunan takımlarıyla iç sahada yaptığı 4. maçı da kazanan Galatasaray, Avrupa kupalarında Yunan ekipleriyle karşılaştığı 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Ekip, Yunan temsilcilerine karşı tek kaybını ise tam 21 yıl önce yaşadı.

Hücum Hattının Yıldızları: Icardi ve Yunus

Sakatlığını atlatan Mauro Icardi, PAOK maçında 90+5. dakikada attığı golle sahalara dönüş yaptı. Ayrıca, genç yıldız Yunus Akgün son 3 maçta 2 gollük katkı ile takımına destek olmaya devam ediyor.

Osimhen Şanssızlığı

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, yine bir gol atma fırsatını değerlendiremeyerek dikkat çekti. İki maçta da skora katkı sağlayamayan oyuncu, birçok fırsatı kaçırdı.

Günay Güvenç'ten Kritik Kurtarış

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Günay Güvenç, ilk yarıda PAOK'dan gelen tehlikeli bir pozisyonda kritik bir kurtarış yaparak takımını maça tutundu.

Maç Sonu Coşkusu

Galatasaraylı futbolcular, PAOK galibiyetini kale arkasındaki taraftarları ile kutlarken, Mauro Icardi, 3 maç aradan sonra sahalara döndüğünde klasik "üçlü" tezahüratını başlattı.

Milli Değerler Marşlar ile Anıldı

Maç öncesinde yaşanan gerginliklere rağmen, Galatasaray yönetimi statta İzmir Marşı çaldırıp, maç sonunda da Onuncu Yıl Marşı ile milli değerleri sembolize etti.

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