Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Geride Bıraktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fırtına Gibi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-1'lik avantajıyla sona erdi.

İlk Dakikalar ve Gol

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 6. dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Tottenham savunmasının müdahale etmesiyle dönen topu önünde bulan Akgün, ceza dışından yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

Tottenham'ın Eşitliği Sağlaması

Ev sahibi avantajını korumaya çalışan Galatasaray'a yanıt 18. dakikada geldi. Gray’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği uzunca top, Johnson tarafından Lankshear’a aktarıldı ve Lankshear, altıpas önünden yaptığı vuruşla durumu 1-1’e getirdi.

Galatasaray'ın İkinci Golü

İlk yarının ortalarına gelindiğinde Galatasaray, 32. dakikada yeniden öne geçti. Icardi'nin savunmadan kaparak pasını Osimhen’e aktardığı pozisyonda, Nijeryalı futbolcu ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla skoru 2-1 yaptı.

Fark İkiye Çıktı

Galatasaray, 39. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mertens’in ceza sahasına ortaladığı pozisyonda, Osimhen’in ayak içi vuruşuyla durumu 3-1’e taşıdı.

Maç Sonucu

İlk yarının sonuna gelirken, Galatasaray 3-1’lik üstünlüğüyle sahadan ayrıldı ve bu galibiyetle büyük bir avantaj elde etti.