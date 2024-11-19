Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a Konuk Oluyor

Galatasaray, Wolfsburg'a Rakip Oluyor

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibine konuk olacak. Müsabaka, Wolfsburg Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak ve karşılaşmayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan Ivana Projkovska yönetecek.

Galatasaray'ın Zorlu Süreci

A Grubu'ndaki son maçında Wolfsburg'a sahasında 5-0 mağlup olan Galatasaray, daha önce Fransa ekibi Lyon'a 3-0 ve İtalyan ekibi Roma'ya 6-1 kaybetmişti. Şu ana kadar oynadığı 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-kırmızılılar, grupta son sırada yer alıyor.

Wolfsburg'un Durumu

Tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Wolfsburg, Roma'ya 1-0, Lyon'a ise 2-0 mağlup oldu ve grupta 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın bu zorlu maçta galibiyet alarak gruptaki pozisyonunu düzeltmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.