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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için Young Boys ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:46
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için Young Boys ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Avantaç Arıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşarak Avrupa arenasında iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Maç Bilgileri

Bern'deki Wankdorf Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray’ın Sezon Başlangıcı

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de 102 puan toplayarak tarih yazan Galatasaray, üst üste 24. kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak, ülke puanı nedeniyle, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılmak zorunda kaldı.

Young Boys’un Lig Performansı

Öte yandan, İsviçre Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşanan Young Boys, bu sezon iyi başlayamadı; 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Rövanş Maç Tarihi

İki takımın rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. İki maç sonunda turu geçecek takım, yeni formatta düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkına sahip olacak.

Teknik Ekibin Durumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Young Boys ile oynanacak iki maçta yer alamayacak.

Sakatlık ve Cezalar

Galatasaray'da Kaan Ayhan cezası, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca, Wilfried Zaha ve Derrick Köhn’ün durumu maç saatinde belli olacak.

Galatasaray’ın Kadrosu

Galatasaray’ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

  • Fernando Muslera
  • Günay Güvenç
  • Ahmet Şen
  • Davinson Sanchez
  • Leo Dubois
  • Derrick Köhn
  • Kaan Ayhan
  • Elias Jelert
  • Victor Nelsson
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Metehan Baltacı
  • Kerem Demirbay
  • Gabriel Sara
  • Berkan Kutlu
  • Hakim Ziyech
  • Lucas Torreira
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Yunus Akgün
  • Wilfried Zaha
  • Dries Mertens
  • Barış Alper Yılmaz
  • Mauro Icardi
  • Michy Batshuayi

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