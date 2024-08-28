Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Veda Ederek Avrupa Ligi'ne Adım Attı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Macerası Sona Erdi

Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Young Boys'a çifte yenilgi alarak turnuvaya veda etti. İlk maçta 3-2, ikinci maçta ise 1-0'lık sonuçlarla elenen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonuna veda etme üzüntüsünü yaşıyor.

Yeni Hedef: UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray, umudunu UEFA Avrupa Ligi'ne taşırken, bu turnuvada daha başarılı olmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak grup aşaması kura çekimi ile yeni rakiplerini öğrenerek sezonun geri kalanına odaklanacaklar. Sonuç olarak, Galatasaray, Avrupa'daki mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme kararı aldı.