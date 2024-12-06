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Galatasaray ve Alpcans Arasında Rekor Sponsorluk Anlaşması

Galatasaray, Alpcans ile 70 milyon liralık sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulübün kol altına yerleşecek sponsor, KKTC'deki projeden de gelir sağlayacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:37
Galatasaray ve Alpcans Arasında Rekor Sponsorluk Anlaşması

Galatasaray ve Alpcans Sponsorluk Sözleşmesini İmzaladı

Galatasaray Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Alpcans firması ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Alpcans markası sarı-kırmızılı futbol takımının forma kol altında yer alacak. Kulüp, bu anlaşma çerçevesinde 70 milyon lira ve Alpcans'ın KKTC'de inşa ettiği Alpcan Towers Key West Projesi'nin gelirlerinden pay alacak.

Basın Toplantısı ve Açıklamalar

Anlaşmanın duyurulduğu basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Alpcans Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Alpcan ve başkan yardımcısı Celal Alpcan katıldı. Yelkencioğlu, sponsorluk ilişkilerinin sadece maddi kaygılara dayalı olmadığını vurgulayarak, "Sponsorlarla birlikteliğimizi, geleceğe uzanan bir süreç olarak görüyoruz" dedi.

Futbol takımının 5. yıldız hedefine ilerlediğini belirten Yelkencioğlu, "Galatasaray, Türkiye'de futbolun cazibe merkezi ve bu başarı silsilesinin yansımaları sponsorluk gelirlerimizde de görülüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kulüp tarihinde ilk defa forma kol altında bir sponsor ile anlaştıklarını ve bunu tarihi bir olay olarak değerlendirdi.

İbrahim Hatipoğlu'nun Değerlendirmeleri

İbrahim Hatipoğlu ise, yapılan anlaşmanın Galatasaray'a önemli bir gelir sağlayacağını ifade ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle bir işbirliği yapmak bizim için bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu. Hatipoğlu, Alpcans ile gerçekleşen anlaşmanın ardında bir işbirliği protokolü bulunmasının, uzun vadeli kazanç hedeflediklerini gösterdiğini belirtti.

Yüksel Alpcan'ın Düşünceleri

Yüksel Alpcan, ailece Galatasaray taraftarı olduklarını dile getirerek, bu sponsorluk hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. "Galatasaray büyük bir camia ve bizler de bu büyük camia ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek, işbirliğinin başarılarla dolu olmasını temenni etti.

Alpcan, "70 milyon lira karşılığında forma sponsorluğu için anlaştık" açıklamasında bulundu. Hatipoğlu ise, anlaşmanın yalnızca finansal değil, eşit derecede stratejik bir işbirliği olduğunu vurgulayarak, "Bu proje, Galatasaray'a önemli gelir kapıları açacaktır" dedi.

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